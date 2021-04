Vitória fácil em jogo ruim

O Ceará nem precisou de maiores esforços para vencer o CSA por 2 X 0, com um gol em cada tempo.

O alvinegro deu a impressão, nos primeiros movimentos de jogo, que reunia condições de ganhar e jogar bem.

Troca de passes com toques rápidos, ensaio de gols com Vina e Cléber, deixando próxima a abertura de contagem e o tento de Mendoza aos dezoito., reforçaram essas possibilidades.

Pronto, foi esse o resumo dos poucos acontecimentos.

A partir daí o jogo foi ficando sem graça, a apatia do CSA foi contaminando um Ceará sem boas soluções, como num aviso para o que se teria no segundo tempo: uma partida arrastada, difícil de ser assistida.

As beliscadas do CSA (duas) ocorridas com concessões do alvinegro, não tiveram conseqüência e foram encerradas com o gol de Viseu.

O time do Guto Ferreira, além da indisposição, dá a impressão que muitas coisas ainda estão fora de lugar, sem pistas do que pode vir a ser mais, do que foi na temporada passada.

Estamos quase convencidos que, a asfixiante programação do futebol brasileiro vai acabar tornando a Copa do Nordeste num mero período de preparação dos clubes.

O compromisso da competição parece ser, cada vez mais, com a má qualidade do futebol.