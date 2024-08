Um time tamanho família

Time como ideia de família chega a ser considerado um modelo anacrônico.

Os avançados acham que existe formas bem mais modernas, que essa história de “família Scolari”, etc, etc.

Eu acho o contrário. Um time com harmonia familiar é tudo que se pode desejar.

Existe porto seguro maior que a família? Só quem duvida são os lorpas e pascácios, como diria Nelson Rodrigues.

Vejam o caso do Fortaleza como sensação do Campeonato Brasileiro. As celebrações juntam a direção do clube, jogadores e todos que fazem funcionar a equipe.

Isto está claro após cada vitória tricolor. Família que trabalha unida comemora unida.

E olha que essa necessária harmonia não é fácil. Lidar com pessoas de temperamentos diferentes é tarefa para quem tem sensibilidade.

Ou como diria o filósofo Messias Alencar, velho companheiro de crônica: “Tarefa hercúlea e de grande monta”. Isso aí, Gué-gué-gué.