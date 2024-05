Um time que não vence

Já faz um bom tempo que o Ceará não ganha um jogo. Parece que perdeu o jeito de fazer isso.

Abriu contagem contra o CRB, permitiu a virada e acabou lutando muito para empatar.

Na fase inicial, o CRB fechou a casinha e projetou explorar a velocidade de Gegê e Léo Pereira no contra-ataque.

O centroavante Anselmo Ramon jogou muito fora da área. Aos nove minutos, conseguiu uma finalização com Gegê.

Diante disso, coube ao Ceará adiantar as linhas e operar no campo adversário.

O alvinegro forçou o jogo por dentro, já que pelas extremas não evoluiu satisfatoriamente.

Numa bola saída do goleiro Richard, o meia Recalde "penteou" e Barceló finalizou, com tiro certeiro, abrindo a contagem para o Ceará.

O jogo foi se desenrolando, sem criar boas expectativas de qualidade, até que Hereda recebeu nas costas de Matheus Bahia e empatou para o CRB.

O segundo tempo do jogo foi incrível. O CRB colocou Labandera no ataque e mudou de postura.

Desempatou com Rômulo, de cabeça, e o jogo ferveu, sem nenhum vestígio tático de lado a lado.



Os treinadores mexeram no caldeirão das bruxas, com uma série de alterações e a coisa ficou incontrolável.

Jogo lá e cá, com erros de passes distribuídos entre os dois.

O Ceará foi colocando uma meninada da base para jogar, Caio Rafael e Kaique.

O gol do empate para o Ceará veio aos 30, com Ramon Menezes, de cabeça.

Se o Castilho perdeu boa oportunidade, recebendo passe de Lourenço, o CRB esteve mais perto de ganhar o jogo.

Espetou três ataques rápidos, um dos quais com João Neto, que fintou David Ricardo e colocou para fora.

Pense em dois times usando da raça e empenho para vencer o jogo.

Só que futebol é jeito.

Lourenço foi o destaque do jogo. Incansável.