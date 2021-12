Soube que alguns torcedores não receberam bem a identidade "Time do Kanal" (com K, mesmo), colocada em novas camisas do Ceará. O "canal" é uma comunidade humilde e pobre, colada ao muro do Estádio Carlos de Alencar Pinto. Para torcida do arquirival Fortaleza, chamar o Vovô de “time do canal” tem sido uma forma de zoar com os alvinegros.