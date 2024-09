Segunda derrota seguida do Ceará

Coritiba e Ceará fizeram um primeiro tempo de futebol pobre.

Com uns pontinhos a mais de posse de bola, o Coritiba acertou duas finalizações no alvo.

O Ceará ficou zerado nesse quesito. Nem Pulga deu o ar da graça.

Na segunda etapa, o Coritiba voltou com Robson, ex-Fortaleza, no ataque.

Pois foi ele quem fez parar as hostilidade da torcida contra o seu time.

Sofreu um falta na entrada da área alvinegra, fez a cobrança e abriu a contagem.

Quando Condé tratava das entradas de Barceló e Rafinha, o Coritiba marcou o segundo gol, com Brumado.

A urdidura da jogada se deu com Robson e Ronier.

O sopro de esperança para o Ceará, com o gol de Barceló, foi abafado com o terceiro tento do Coritiba, através de Matheus Brizzo.

Aos que detectam os problemas do Ceará apenas no setor de defesa, é bom observar que em termos de ataque a situação tem sido ruim, também.

O Ceará perdeu mais uma posição. Ocupa, agora, o oitavo lugar.

Que não me venham falar em evolução do rendimento alvinegro.