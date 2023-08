Saída de Neymar comemorada

Com a faixa "Neymar: finalmente nos livramos do malcriado", torcedores do PSG celebraram a saída do craque, durante o jogo contra o Lens, no Parque dos Príncipes.

O jogador brasileiro teria declarado que até topava permanecer no time francês, embora não houvesse amor entre ele e a torcida.

Disso, todo mundo já sabia, antes da transferência para o futebol árabe.

Mas, parece que esse tipo de desgaste não preocupa nenhum pouco a Neymar.

O jogador disse o seguinte: "Estou feliz, vou criar a minha filha aqui, viver um tempo com minha família. Depois, vou ver o que acontece".

Ué, com um zelo maior por sua própria imagem, criar a filha e viver mais com a família não seria mais negócio na França, um dos berços da cidadania?

Em vez disso, Neymar julga que um lugar de regime autoritário, onde o governante encarcera a mãe e ordena esquartejamento de jornalista, é melhor para viver com a família.

Se na casa de Neymar tem algum parafuso perdido, deve ser da cabeça dele.

Sinceramente.