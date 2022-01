Rota de fuga

Como sabem, tenho conseguido ganhar a vida comentando futebol, no rádio e na TV.

Convocado para fazer comentários no Diário do Nordeste, usei a experiência que tinha de escrever "de ouvido".

Na escrita, vou descrevendo os fatos como um poeta caótico, que não se preocupa com o aparato da rima.

Nesse ofício, onde me considero do time juvenil, sou assessorado por dois filhos jornalistas.

Depois que queimo os neurônios, caprichando no conteúdo, poucas vezes peço as suas opiniões que, geralmente, são dadas com um lacônico "é ......tá bom".