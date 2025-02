Por pouco, Fortaleza não se complicou

O Fortaleza só foi superior ao Floresta até a expulsão do seu meio campista Sasha, aos 28 minutos do primeiro tempo.

Acrescente-se o relaxamento na marcação o que possibilitou contra ataques do Floresta.

Num deles,

o lance da expulsão da expulsão de Sasha em que Ícaro, na cobrança da falta, mandou no travessão de Breno.

Antes desse problema, o tricolor marcou o único gol do jogo com Pikachu, acertou bola na trave do Floresta e Kayser teve várias chances de gol.

Com um jogador a mais o Floresta iniciou, ainda no primeiro tempo, o movimento de melhora no jogo que se estendeu à segunda fase.

Pode-se dizer que o Fortaleza ofereceu a paçoca ao time de Chamusca.

Não fosse a incapacidade do Floresta de aprofundar as jogadas de ataque o tricolor teria permitido a virada.

Ruan, Furlan e Riquelme tiveram, depois de meia hora de jogo três oportunidades de marcar.

A única chance do Fortaleza foi reservada a Tinga nos momentos finais.

Nem a entrada da "cavalaria" - Lucero, Moisés, Tinga e Marinho - animou o Fortaleza.

Mesmo a braçadas pesadas o Floresta jogou mais no segundo tempo.