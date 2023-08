O meia moderno

Leio sobre futebol e tenho a impressão de que o texto se refere à outra coisa.

Agora, leiam sobre as "adequações" do atual meio-campista: pede-se o box to box (quer dizer "de uma área a outra"). Ataca e defende, pisa em sua área e na adversária.

E tem mais: sinapses em termos de velocidade no processo da informação. Capacidade de leitura antecipada de jogadas aliadas à execução, etc, etc, etc e tal.