O Fluminense de Fernando Diniz

O Flamengo foi feito picadinho pelo Fluminense de Fernando Diniz.

O tricolor fez o perde-pressiona, atacou, triangulou, marcou quatro gols e alucinou sua torcida.

Deixou o Flamengo mais desmantelado que galope de cururu.

A arrasadora vitória sobre o rubro negro não pode ser atribuída somente aos problemas de um adversário cheio de estrelas em péssima forma.

Desde seus trabalhos no Audax e Oeste, tenho destacado as ideias ousadas do treinador Fernando Diniz.

Seus times sempre tiveram a coragem de propor o jogo. Virtude que tem a ver com o protagonismo, em vez de ficar esperando.

Jogam com prazer, priorizando o gol e não a defesa da própria meta.

Por ter conquistado o título carioca é, agora, considerado pelos habituais apressados, o melhor treinador do País.

Mas, podem, achar, ao mesmo tempo, que é pouco. Precisa de um Brasileirão e uma Libertadores para mostrar sua competência.

Enfim, ganhar um campeonato estadual pode não ser grande coisa. Mas, não pode ter coisa pior do que perde-lo. Não acham.

