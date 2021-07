O cinismo no futebol é antigo

Botafogo, Vasco e Cruzeiro, para ficar apenas em três exemplos, mudaram de treinadores, no ano passado, para dar uma cínica desculpa às suas grandes torcidas por descalabros de gestores.

Isto sem se falar em muitos times que fazem parte da nobreza do nosso futebol e estão de ladeira abaixo, há muito tempo, pelo mesmo motivo.

Essa do Grêmio estabelecer um jogo para o treinador Tiago Nunes provar que podia continuar com o emprego foi uma coisa cínica.

Está bastante claro, também, que, de olho em vantagens rescisórias, certos treinadores não se incomodam muito com dispensas porque, daqui a pouco, estarão, cininicamente, curiando o emprego de outro colega.

No Brasil, dois cargos estão sempre à perigo: o de presidente da República, pela ameaça do impedimento, e o do treinador pelo inferno dos resultados.