O Ceará venceu, de virada, o Maracanã, por 2 x 1, mas não conseguiu apaziguar a mente do seu torcedor.

No primeiro tempo, o alvinegro foi apático. Tirou a bola do adversário, mas não soube o que fazer com a redonda.

Para a etapa final, Morigíno voltou com Artur Resende e Erick no time.

Mas, foi o Maracanã que voltou disposto a respirar fora da toca. Em cobrança de falta, Dindé esquentou as mãos de Richard e, a seguir, Tales abriu a contagem.

O treinador do Ceará não esperou nem um minuto e colocou Victor Gabriel (errou duas finalizações de cabeça) e Jean Carlos.

Duas coisas aconteceram: o Maracanã não teve marra para lidar com a vantagem e o Ceará usou o empenho dos seus jogadores para virar o placar. E modular a ira da torcida.

A alteração que mais rendeu foi a colocação de Jean Carlos no lugar do Vina. O meia fez um gol e deu o passe para Janderson marcar.

O Ceará está muito distante de um padrão de jogo, pelo menos, regular.

A mudança radical de elenco gerou esse tipo de problema.

Haja impaciência.