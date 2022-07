No campo dos afetos

O homem atual vive no mundo das planilhas.

Mudando de humor na tarefa de cortar gastos, administrar custos e pagar dívidas. Apesar disso, desenvolvendo um esforço para não ficar parecendo um poço.

A vida parece ser somente isso.

Escrevi um livro e procurei me inteirar de sua viabilidade econômica.

Cedo, abandonei esse lado da empreitada e me vi envolvido em uma enorme onda de felicidade.

Levando a empreitada para o campo dos afetos, não demorei muito para apurar o lucro.

Do surpreendente apoio no lançamento no Cantinho do Frango à alegria contínua na nossa ida ao Cariri.

Os espaços generosos em emissoras de rádio para falar sobre o livro se estenderam ao prazer dos laços tecidos de novas amizades.

Nunca vivi momentos de tanta felicidade na vida.

Me falta vocabulário para descrever os encontros e reencontros.

Não vou cometer injustiças ao citar nomes.

Vou encerrar esse curto recado, agradecendo a todos.

Vocês não sabem o bem que fizeram à alma desse velho comentarista.

