Muita luta por pouco

O Ceará ficou com o maior domínio das ações. O Atlético com as finalizações.

A última, com Caleb, no finalzinho, que Vinícius defendeu. As outras, com defeitos ou fora do alvo.

A marcação em "bloco alto"(definição de Marquinhos Santos) funcionou bem e anulou as estrelas do Atlético.

Delas, apenas Hulk incomodou um pouco, no duelo com Luiz Otávio, vencido pelo zagueiro alvinegro.

Aliás, a atuação de Luiz Otávio foi perfeita.

Nas mexidas, achei as substituições de Cléber e Richard desnecessárias. Estava tudo encaixado.

No Atlético, Sacha e Vargas entraram para errar duas finalizações.

Para uma partida tão duramente disputada, os goleiros pouco trabalharam.

Os dois alvinegros saíram sem maiores escoriações. Embora os mineiros reclamem do número de partidas sem vencer.

Problema deles.