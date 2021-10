Mais do que uma oscilação dentro de um campeonato extenso, a queda de produção do Fortaleza não deixou dúvidas, nos últimos jogos.

No campo das argumentações, surge uma, sem muita sustentação, segundo a qual, ao conseguir a condição de semifinalista da Copa do Brasil, despachando o São Paulo, o tricolor “esqueceu” o Campeonato Brasileiro.

Fato é, que, em se tratando do último jogo, o que se viu foi um Fortaleza desequilibrado por manjada tática de simulações do adversário, inoperante nas jogadas de profundidade pelas tramas excessivamente lateralizadas, com erros no último e penúltimo passes e repetidas bolas alçadas na área.