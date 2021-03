Longo prazo no futebol é uma miragem

O meu trabalho como cronista esportivo da Rádio Verdes Mares e TV Diário, ganhou mais espaço e musculatura como comentarista do Diário do Nordeste.

Quero agradecer a platéia que nos chancela e, dizer que estou feliz com a ampliação dessa relação.

Dito isso, vamos aos assuntos do dia.

Guto Ferreira e Enderson Moreira ainda estão batendo os tambores em busca do “ponto do doce” para os seus times.

Quando a evolução do time demora, tanto o torcedor como a mídia esportiva se impacientam, e formam um núcleo de pressão mesmo com a consciência de que a formatação de um “time principal” exige três coisas: tempo, trabalho e paciência.

No curto prazo, o treinador precisa dar o “seu jeito” para que os resultados apareçam, pois dentro da máxima de Keynes, lorde e economista inglês, “No longo prazo todos estaremos mortos”.

Em outras palavras quis dizer: “Vamos resolver os problemas do presente para que exista um longo prazo”.

É a mesma posição do pai zeloso e arbitrário: “Das minhas dez filhas, o pretendente pode escolher qualquer uma para casar, desde que seja a Maria”.

Guto Ferreira vive uma situação de quase “dolce far niente” com o Ceará, mas sabe que essas fases têm prazo de validade num ambiente resultadista.

Apesar do uso de uma segunda formação, o Gordiola tem uma situação mais tranqüila porque o alicerce das titularidades já está consruido.

Não pode agora, falar em time na “conta do chá” pelas contratações que foram feitas para uma temporada de agenda lotada este ano.

Pelos lados tricolores, Enderson Moreira com o seu estilo paciente, sabe que a rapidez do futebol não contempla longo prazo e nem pedidos de calma.

Os resultados obtidos da Copa do Nordeste e Copa do Brasil foram bons. O que não agradou foi a qualidade do futebol jogado.

A bronca do torcedor parece derivar, também, do tom empregado pelo treinador para naturalizar o desempenho, confuso e irregular, da formação que ele julga a melhor que encontrou.

Não sejamos apressados imaginando que o clássico deste sábado seja o ponto final para observações dos dois lados.