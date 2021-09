Já reconhecem tarde

Ganho minha vida comentando futebol no nosso Ceará “bonzinho que faz gosto” e daqui ninguém me tira, mesmo porque não sei de alguém que tenha tentado fazer essa besteira inominável.

Faço, aqui e ali, alguns reparos ao que dizem os nossos “confrades” (palavra em desuso) a respeito do futebol mal jogado no Brasil.

Não me move nenhuma inveja (a inveja é o mau hálito da alma) por não estar no lugar deles, trabalhando em veículos instalados nos centros decisórios do país.