Inteligência importada

De uma hora para outra, chegou-se à conclusão de que treinador brasileiro é burro, ultrapassado e não estuda.

No maior "bambo" do mundo, o Flamengo trouxe para treiná-lo um português, chamado Jorge Jesus, que ganhou tudo que disputou.

Não se viu, com o estrangeirismo implantado, nenhuma revolução tática e muitos dos treinadores "de fora" foram dispensados.

"Libertadores é com Abel Ferreira, português, do Palmeiras, e Vojvoda, argentino, colocou o Fortaleza em quarto lugar no Brasileiro", argumentam os que acham os nossos treinadores emburrecidos.