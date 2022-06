No primeiro ato de Cuiabá X Ceará foi o seguinte: com a bola procurou-se jogar. Sem a bola, todos na marcação.

Um perde e ganha para cansar a vista, só alterado por uma chance perdida por Kelvin (Cuiabá) e um chute na trave de Bruno Pacheco (Ceará).

Ah, se os cruzamentos de Erick não fossem a esmo, o Ceará ficaria melhor.

É preciso acrescentar que, em matéria de criatividade, os dois meios de campo seriam reprovados em qualquer simples teste de qualidade.

Aí, já viu: o jogo não rola.

Na segunda fase, o Cuiabá, por ter retido mais a bola em seu poder, chafurdou na defensiva alvinegra.

Sem, entanto, forçar João Ricardo a nenhuma "hora extra".

Marquinhos Santos, depois de substituições no atacado, com Geovane, Lima e Peixoto não conseguiu fazer o Ceará ficar mais tempo com a bola.

Ainda tentou com Nino, como ponta-direita à antiga (fez cruzamento para Luiz Otávio finalizar), e acabou colocando um zagueiro, Gabriel Lacerda, para segurar o maior assédio do Cuiabá.

O jogo mereceu o 0 X 0.

Foi o que deu