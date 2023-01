Experimentando o novo Romeirão

Diante do frágil time do Guarani, o Ceará visitou o novo Romeirão de Juazeiro e passeou no seu gramado.

O primeiro tempo tedioso não indicou que o placar final de cinco a zero chegasse para o alvinegro.

A vitória de 1 x 0 ficou por conta do gol de Pagnussat, que agiu na jogada como se fosse um atacante de ofício.

Na fase final, em menos de 20 minutos, o Ceará marcou três gols.

Guilherme Castilho fechou a conta da fácil vitória, cobrando pênalti.

Pelo adversário, que não passou de uma configuração de time, ficou difícil uma mais acurada observação do novo Ceará.

Mas, deu para destacar o desempenho de Janderson, pela movimentação constante nas extremas. Belo passe para Victor Gabriel marcar um gol e um pênalti sofrido.

Foi isso.

