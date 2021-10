Derrotismo como bom sinal

Fui manter contato com o futebol, em 1958, quando o Brasil ganhou a Copa Mundo, na Suécia, acontecimento que colocou o País no mapa.

Não tinha nem ideia do “complexo de vira- latas”, que Nelson Rodrigues usava para definir o espírito brasileiro, depois do fracasso de 1950.

Portanto, não fui tocado pelo pessimismo em torno daquela geração de ouro, com Garrincha e Pelé como expoentes.

Em 1962, no Chile, tudo foi “festa e alegria”, como dizem os nossos repórteres esportivos. Levamos, de lavada, o bicampeonato mundial.

Mas, disseminou-se, depois dessas conquistas, a ideia de que, quando a seleção saísse desacreditada, as coisas acabariam bem, no final.

Não me recordo, com clareza, a respeito do que não tinha funcionado bem, antes da viagem para a Suécia, em 1958.