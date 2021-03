De Teresina a Fortaleza só deu empates

No Albertão, Altos e Ceara empataran em 0X0 sob o sol e temperatura de filmes de Glauber Rocha.

O alvinegro se defendeu bem, a articulação do meio campo foi insuficiente, e o ataque foi representado unicamente por Saulo com duas chances de gol, numa delas com a bola tocando na trave.

O velho Roger Gaúcho foi o único sinal de organização no meio campo piauiense, conseguindo finalizar duas vezes para a meta de Richard.

O clima foi pesado para Wescley e Viseu no primeiro tempo, e na etapa final o Altos mostrou ser mais resistente à inclemência do sol que o Ceará.

O alvinegro tentou correr mais e pensar menos, e quase não se segura nos minutos finais da partida..

Outro empate

No Castelão, o Fortaleza deu continuidade à sua fase de observações alterando profundamente o time, e interrompendo uma fase de vitórias seguidas.

Meio campo - Ederson, Jussa e Crispim – de baixa produção, o apoio dos alas inexistente e um ataque inoperante, uma radiografia nem um pouco animadora.

O Treze defendeu-se, chegou a gostar do jogo mais que o Fortaleza em alguns momentos, e fez 1 X 0 com Jairinho.

No segundo tempo, duas coisas possibilitaram uma melhor atuação do tricolor: maior disposição para o jogo e as alterações.

Juninho entrou no meio campo, Ederson foi para a ala direita, Carlinhos substituiu a Bruno Melo, e David deu mais vigor ao ataque no posto de Osvaldo.

Wellington Paulista empatou e o goleiro Jeferson, em grande defesa, impediu que o WB marcasse o segundo.

Foi só o que o cardápio ofereceu num domingo de magros resultados