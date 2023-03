Ceará joga o suficiente para vencer o Sergipe

Foi um primeiro tempo "maneiro" esse Ceará X Sergipe.

O alvinegro se valeu de dois lançamentos longos para marcar os seus dois gols, com Erick e Álvaro.

Quando do gol do Sergipe, Pagnussat perdeu duas disputas com Pedro Roberto, autor do gol sergipano.

O Ceará foi um pouco mais impositivo dentro de um 4-3-3, que variava para um 4-2-4 l, pela projeção de Castilho nas manobras ofensivas.

Além dos dois gols, uma bola na trave do Sergipe como saldo. Na segunda fase, o Sergipe tentou atacar fazendo uso do jogo aéreo. Obrigou Richard à uma difícil defesa.

Depois disso, se assistiu a um jogo de times inoperantes em termos ofensivos.

Aos 35 minutos, Penalva, do Sergipe, foi expulso, reduzindo o Sergipe a 10 jogadores.

Para "variar", Morínigo tirou Castilho e colocou Geovane. Reforçou a marcação.

Aos 46, o centroavante Luvanor, que entrou no lugar de Álvaro, recebeu lançamento de Erick e marcou o terceiro do Ceará.

O ala do Sergipe, pela direita, nos pareceu (fiquei na dúvida) dar condiçôes de jogo ao atacante alvinegro.

Erick, além do gol marcado, foi o jogador que melhor organizou as jogadas do Ceará.

Fortaleza e Ceará fazem a semifinal da Copa do Nordeste.