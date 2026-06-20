Brasil surfou no Haiti e garantiu vitória no 1º tempo
Para aliviar a barra das cobranças da estreia, o resultado de 3 x 0 foi bom
O Brasil surfou no Haiti. No primeiro tempo. É bom adiantar.
Seleção brasileira entrou "matando", taticamente, o Haiti.
Raphinha e Vinícius nos sprints, pelos lados. Paquetá e Matheus Cunha chegando rápido pelo "talo" do ataque.
Nem foi necessário o jogo de apoio dos alas Danilo e Douglas Santos.
A construção do placar foi obra maior de Vini Jr. Nos tentos de Matheus Cunha e no gol marcado, com passe de Paquetá.
Ao ficar no dilema "não sei se saio, não sei fico", na posição das linhas defensivas, o Haiti levou os três gols.
Na segunda fase, o Brasil não voltou com o pé embaixo.
Rayan, que entrou no primeiro tempo, teve a companhia de Martinelli, Enrick, Danilo Santos e Ederson no rol das alterações do segundo tempo.
Martinelli ainda acertou uma finalização na trave do Haiti.
Outras situações até geraram condições para o Brasil ampliar, sem a intensidade do primeiro tempo.
O Haiti até que saiu do "saber sofrer" em alguns momentos. Alisson teve que fazer duas arrojadas intervenções.
Para aliviar a barra das cobranças do jogo de estreia, o resultado de 3 x 0 foi bom.
O compromisso contra a Escócia será mais difícil e valioso.
Será a liderança do grupo que estará em jogo.
Até lá.