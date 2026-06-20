Brasil surfou no Haiti e garantiu vitória no 1º tempo

O Brasil surfou no Haiti. No primeiro tempo. É bom adiantar.

Seleção brasileira entrou "matando", taticamente, o Haiti.

Raphinha e Vinícius nos sprints, pelos lados. Paquetá e Matheus Cunha chegando rápido pelo "talo" do ataque.

Nem foi necessário o jogo de apoio dos alas Danilo e Douglas Santos.

A construção do placar foi obra maior de Vini Jr. Nos tentos de Matheus Cunha e no gol marcado, com passe de Paquetá.

Ao ficar no dilema "não sei se saio, não sei fico", na posição das linhas defensivas, o Haiti levou os três gols.

Na segunda fase, o Brasil não voltou com o pé embaixo.

Rayan, que entrou no primeiro tempo, teve a companhia de Martinelli, Enrick, Danilo Santos e Ederson no rol das alterações do segundo tempo.

Martinelli ainda acertou uma finalização na trave do Haiti.

Outras situações até geraram condições para o Brasil ampliar, sem a intensidade do primeiro tempo.

O Haiti até que saiu do "saber sofrer" em alguns momentos. Alisson teve que fazer duas arrojadas intervenções.

Para aliviar a barra das cobranças do jogo de estreia, o resultado de 3 x 0 foi bom.

O compromisso contra a Escócia será mais difícil e valioso.

Será a liderança do grupo que estará em jogo.

Até lá.