Copa 2026 Dia #9: Brasil respira em vitória protocolar e Estados Unidos mostram sua força

O dia 9 da Copa do Mundo 2026 teve Brasil em campo. A equipe teve vitória protocolar contra o fraco Haiti e respirou na Copa. A atuação dá confiança e tira a pressão dos jogadores, que podem jogar melhor contra a Escócia na 3ª rodada.

E precisam jogar melhor e vencer bem, já que o saldo de gols com Marrocos - que venceu a Escócia por 1x0 - decidirá a liderança do Grupo C. A diferença de saldo é de apenas 2 gols e a seleção africana enfrentará o Haiti.

Mas independente da liderança da chave, o Brasil precisa evoluir contra a Escócia, já que o Haiti não ofereceu resistência pela limitação.

Mas as entrada de Danilo na lateral-direita e Matheus Cunha na frente melhoraram o time, assim como Paquetá melhorou muito em comparação a estreia.

Legenda: Matheus Cunha foi a novidade como titular e fez dois gols Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

O Brasil tem muita margem para evolução, mesmo com um conjunto muito inferior a times como França, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Holanda e Japão, só para citar seis times que agradaram na 1ª rodada.

Estados Unidos mostram força

Os Estados Unidos podem surpreender nesta Copa do Mundo 2026. A equipe do técnico Maurício Pochettino é agressiva, entrosada e muito confiante.

O time ganhou de 2x0 da Austrália e garantiu vaga no mata-mata, sendo uma ameaça real aos favoritos.

Legenda: Os Estados Unidos mostraram força em mais uma vitória Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

Mesmo sem Pulisic, ainda lesionado, o time tem ótimos jogadores e entrosamento acima da média.

O trio de zaga é entrosado e sabe sair jogando - Freeman, Richards e Ream - os alas apoiam demais - Dest e Robinson - e dois meias são muito criativos (Adams e Tillman). Na frente, Balogun é um tormento para as defesas.

Jogando em casa, o time americano pode vencer qualquer um na Copa do Mundo, principalmente se Pulisic voltar.

Paraguai respira e Turquia é eliminada

No jogo que fechou o dia 9 da Copa, o Paraguai venceu a Turquia por 1x0, gol de Galarza, e segue vivo na Copa do Mundo 2026. O time decide vaga com a Austrália.

O time paraguaio foi guerreiro e se defendeu muito bem para segurar o resultado.

Já a Turquia, que ficou com um jogador a mais após expulsão ridícula de Almirón, empilhou chances perdidas e foi eliminada.

A seleção turca foi incompetente demais na finalização e tem conjunto zero. Não adiantam nomes como Guler, Yldiz e Çalhanoglu, se a equipe era demais na conclusão.

O time turno foi a grande decepção da Copa até agora.