"Banho de civilização": o trem de Crato para Fortaleza

No cipoal de nossas reminiscências, não poderíamos esquecer das viagens de trem.

Fins da década de 50 e início dos anos 60, passageiros fomos do "trem do Crato", de preferência, nos vagões de primeira classe. Minha fixação pelo trem vem da infância.

Meu pai foi funcionário da estrada de ferro. Em movimento, nos conduzia. Parada, a máquina servia para nossas brincadeiras, quando criança, entre os seus vagões de passageiros e cargas. Após as escavações da memória, vamos nos situar na viagem mais longa, de Crato a Fortaleza, "puxados" por uma Maria Fumaça ou máquina a diesel.

Com o fito de tomar um "banho de civilização", como se dizia à época das grandes distâncias, partia-se do Crato para Fortaleza, às quatro da manhã, com chegada às 20 horas, na estação João Felipe.