Apesar da reação, Ceará perde o jogo

Um primeiro tempo em que as equipes procuraram tratar a bola de Leonor (nome de mulher).

Conscientes da consequência dos erros de passe.

Leves movimentos no jogo posicional. O Ceará, com Mendonça, e o Palmeiras, com sucesso, através de Scarpa.

O alvinegro até que foi mais impositivo nos movimentos iniciais de jogo.

Ocorre que o Palmeiras tem jogadores lisos como um quiabo - Dudu e Scarpa.

O último participou dos dois gols palmeirenses, quando foi deslocado para construção de jogadas pelo meio.

Foi o nome do jogo, na primeira fase.

Daronco resolveu ignorar um pênalti cometido por Gustavo Gomes em Mendonza.

Tentou fazer a mesma coisa no início da segunda etapa, na falta (fora da área) de Richardson sobre Dudu, que gerou a expulsão do volante alvinegro.

Imaginou-se que a missa do Ceará estava encerrada no Castelão.

Scarpa meteu uma bola no travessão de João Ricardo e Rigonato esquentou as mãos de Wenderson.

Marquinhos Santos havia feito entrar, em sequência: John Vasques, Rigonato e Guilherme Castilho.

Aos 33 minutos, Daronco "mandrakeou", ao marcar um pênalti de Danilo em Vina.

Mendoza fez 1 x 2, o Ceará encheu-se de brios, desprezou a possibilidade de levar a pior no contra-ataque e tirou o controle do Palmeiras.

Por pouco, Jhon Vasques não aproveita uma pixotada do goleiro Wenderson, do Palmeiras.

Apesar da reação, alvinegra ficou no 2 x 1 para o "Palestra".