Ao Ceará, com facilidades

O jogo Ceará 3 X 0 Salgueiro teve dois tempos com jeito de movimentação recreativa de duas formas.

No primeiro tempo, pela falta de empenho das equipes em oferecer um jogo com maior animação, a partida acabou transformada num autêntico “esfria sol”.

Volume de jogo com pouco resultado, embora com o domínio do meio de campo, força ofensiva respondendo pelo nome de Saulo e, desempenhos baixos de Vina e Mendoza.

Vina precisa de um intermediário espiritual entre ele e a bola com intuito de apaziguar a mente, e frear a ansiedade que prejudica o seu futebol.

Gabriel Dias, longe de jogar o que sabe, pegou de cabeça um escanteio e aproveitou a falha do goleiro Lucas para fazer 1 X 0.

Na segunda fase, o aspecto recreativo se deu por conta da maior vontade de se divertir dos jogadores.

O Salgueiro resolveu pisar no campo contrário, abriu espaços para o Ceará e o jogo ficou mais interessante.

Viseu entrou no lugar de Cléber, fez um golaço, outras chances foram criadas até mesmo pelos pernambucanos.

Luiz Otávio, escolhido com destaque do jogo, fechou o placar aos quarenta e quatro minutos.

Claro, vitória facilitada pelas fragilidades do Salgueiro, implicando em se dizer que o padrão de jogo ideal que o Ceará busca, não pode ser avaliado num momento desse.

Pelo leque de opções oferecido a Guto Ferreira, esse padrão está próximo.