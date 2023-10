A Sula ficou com a LDU

Fortaleza e LDU fizeram um jogo duro e tensionado na decisão da Sul-Americana.

O time equatoriano exagerou no jogo brusco, para interceptar as jogadas do Fortaleza.

O tricolor cearense teve as iniciativas e levou a LDU para uma postura mais defensiva.

Marinho, por preciosismo, deixou de finalizar na rara oportunidade que o Fortaleza criou.

Firme na defesa, com Britez e Titi, e com excelente partida de Zé Wellison, o Leão não foi importunado pelos equatorianos na primeira fase.

No segundo tempo, os dois gols em 10 minutos incendiaram o jogo.

A LDU saiu da configuração obedecida no primeiro tempo e o Fortaleza respondeu.

Jogo aberto, na base do lá e cá.

Reconheça-se duas coisas favoráveis à LDU: resistiu melhor ao desgaste físico e foi mais feliz com as colocações de Alzugaray e Alvarado.

No Fortaleza, Pochettino cresceu no jogo e acabou substituído por cansaço.

Galhardo, Romero e Machuca não ajudaram muito, quando entraram.

Na prorrogação, a exaustão das duas equipes não trouxe acontecimentos maiores para o jogo.

Nas penalidades, os goleiros fizeram bonito e, entre os cobradores, a LDU acabou levando a melhor.

Os tricolores não devem ficar tristes. Pelo contrário, devem voltar orgulhosos pelo grande feito do time.