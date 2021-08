A dor dos gigantes

Primeira etapa da série B terminou com Vasco da Gama, Botafogo e Cruzeiro fora do G-4.

Isso mesmo: Cruzeiro, de Tostão, um dos maiores jogadores do mundo. Botafogo, a máquina de fazer campeões do Mundo, como Garrincha, Didi e Nilton Santos. Vasco da Gama, de notável história na luta pelos negros no futebol.