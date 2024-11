Wagner diz que Sarto vai fazer mais entregas do que Roberto Cláudio: 'postos de saúde' e 'creches'

Ex-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União) declarou, em entrevista à live PontoPoder, nesta quinta-feira (7), que a gestão do prefeito José Sarto (PDT) conseguirá realizar mais entregas do que o antecessor Roberto Cláudio (PDT) mesmo com apenas um mandato à frente da Capital cearense.

"Eu tenho plena convicção que se o Sarto não tivesse sido um prefeito ausente no começo da gestão, ele teria sido reeleito porque em termos de entrega ele vai entregar mais do que o Roberto Cláudio em número de postos de saúde, em número de creches, em uma série de coisas que o Roberto Cláudio entregou durante os oito anos e que o Sarto conseguiu entregar até mais", disse.

Wagner, que é presidente estadual do União Brasil, disse ainda que a razão da não reeleição de Sarto é explicada pela "ausência" do gestor perante os eleitores e as dificuldades de formalizar acordos com partidos aliados para garantir um bom tempo de televisão na propaganda eleitoral gratuita.

"Mas a ausência, a distância dos vereadores, a distância da população gerou um sentimento de abandono que não foi possível reverter no curto tempo de TV que tinha", disse o dirigente.

Capitão Wagner disputou a prefeitura de Fortaleza em 2016, 2020 e 2024. No último pleito terminou em 4° com 11,40% dos votos válidos no primeiro turno. Na segunda etapa da campanha, anunciou apoio a André Fernandes (PL), que foi derrotado pelo petista Evandro Leitão.

