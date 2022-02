Veja como votaram os cearenses na aprovação da legalização do Jogo do Bicho

A Câmara dos Deputados votou e aprovou, na madrugada desta quinta-feira (24), a legalização do Jogo do Bicho no Brasil. Ao todo, foram 246 votos favoráveis e 202 contrários. Polêmica, a matéria terá os destaques analisados ainda nesta quinta pela Câmara e, em seguida, será enviada ao Senado Federal.

Caso seja aprovada em definitivo também pela casa revisora, a Justiça brasileira perdoará todos os acusados de exploração de jogo ilegal nas modalidades que forem legalizadas, extinguindo automaticamente os processos a partir da publicação da futura lei.

A legalização é vista como uma possibilidade de arrecadar mais impostos. Os cassinos deverão obrigatoriamente ser instalados em resorts como parte de complexo integrado de lazer.

Veja como votaram os deputados federais cearenses

Contra

Capitão Wagner (Pros)

Heitor Freire (União)

Luizianne Lins (PT)

Célio Studart (PV)

Denis Bezerra (PSB)

Dr. Jaziel (PL)

Idilvan Alencar (PDT)

José Guimarães (PT)

Leônidas Cristino (PDT)

Pedro Bezerra (PTB)

A favor

AJ Albuquerque (PP)

Eduardo Bismarck (PDT)

Júnior Mano (PL)

Robério Monteiro (PDT)

André Figueiredo (PDT)

Genecias Noronha (SD)

Mauro Filho (PDT)

Vaidon Oliveira (Pros)

Ausente

Danilo Forte (PSDB)

Domingos Neto (PSD)

José Airton (PT)

Moses Rodrigues (MDB)