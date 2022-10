Saiba quem liderou a votação para deputado estadual nos maiores colégios eleitorais do Ceará

Maior bancada da Assembleia Legislativa do Ceará, o PDT viu seus candidatos figuraram entre os mais votados nos maiores colégios eleitorais do Ceará na disputa pelas cadeiras no parlamento estadual.

Entre esses nomes estão o do presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Henrique, a ex-secretária Lia Gomes e os deputados estaduais Salmito Filho, Marcos Sobreira e Tin Gomes. Apenas Tin, entre os pedetistas mais bem votados nos cinco municípios mais populosos, não foi eleito entre as 46 vagas.

Ao contrário dos mais votados nos principais colégios para a Câmara dos Deputados, quem figurou em primeiro lugar nessas cidades foram eleitos.

Carmelo Neto (PL), em Fortaleza; Emília Pessoa (PSDB), em Caucaia; Davi de Raimundão (MDB), em Juazeiro do Norte; Firmo Camurça (União), em Maracanaú; e Lia Gomes (PDT), em Sobral, conquistaram suas vagas no parlamento.

Veja quem foram os mais votados nos cinco municípios mais populosos do Ceará para a Assembleia Legislativa. Os parlamentares eleitos assumem os mandatos em fevereiro de 2023.

Fortaleza

Carmelo Neto (PL): 74.966 mil votos (eleito)

Renato Roseno (Psol): 61.200 mil votos (eleito)

Antônio Henrique (PDT): 53.210 mil votos (eleito)

David Durand (Republicanos): 40.282 mil votos (eleito)

Pr. Alcides Fernandes (PL): 33.100 mil votos (eleito)

Caucaia

Emília Pessoa (PSDB): 26.669 mil votos (eleita)

Salmito (PDT): 8.113 mil votos (eleito)

Felipe Mota (União): 7.256 mil votos (eleito)

David Durand (Republicanos): 6.384 mil votos (eleito)

Paulo Soares (Avante): 5.881 mil votos (não eleito)

Juazeiro do Norte

Davi de Raimundão (MDB): 25.447 mil votos (eleito)

Fernando Santana (PT): 16.886 mil votos (eleito)

Jacqueline Gouveia (MDB): 14.422 mil votos (não eleita)

Vinicius Duarte (PSD): 6.987 mil votos (não eleito)

Zuleide Queiroz (Psol): 5.134 mil votos (não eleita)

Maracanaú

Firmo Camurça (União): 26.901 mil votos (eleito)

Julinho (PT): 17.016 mil votos (eleito)

Lucinildo Frota (PMN): 9.568 mil votos (eleito)

Carmelo Neto (PL): 4.581 mil votos (eleito)

David Durand (Republicanos): 4.482 mil votos (eleito)

Sobral

Lia Gomes (PDT): 24.722 mil votos (eleita)

Dr. Oscar Rodrigues (União): 17.103 mil votos (eleito)

Marcos Sobreira (PDT): 6.632 mil votos (eleito)

Tin Gomes (PDT): 4.124 mil votos (não eleito)

Moésio Loiola (PP): 2.213 mil votos (não eleito)

