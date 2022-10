Veja quem liderou a votação nos maiores colégios eleitorais do Ceará para deputado federal

Entre os campeões de votos nos cinco maiores colégios eleitorais do Ceará para a Câmara dos Deputados, apenas dois foram eleitos.

Contabilizados os votos, as urnas mostraram mais uma vez que para garantir um assento no parlamento o candidato ou candidata precisa dialogar com outras regiões, além do berço político.

Entre os mais votados em Caucaia, Vanderlan Alves (União); Juazeiro do Norte, Nelinho (MDB); e Sobral, Leônidas Cristino (PDT); nenhum foi eleito para as vagas de deputado federal.

Por outro lado, Fortaleza deu vitória à Luizianne Lins (PT) – a mais votada na Capital. A petista segue para o seu terceiro mandato em Brasília.

Maracanaú teve Fernanda Pessoa (União) como a mais votada no município. A parlamentar vai assumir o primeiro mandato em Brasília. A coluna traz o ranking dos candidatos mais votados nos cinco municípios com a maior quantidade de eleitores no Estado.

Deputados mais votados

Fortaleza

Luizianne Lins (PT): 119.326 mil votos

Célio Studart (PSD): 107.542 mil votos

André Fernandes (PL): 105.974 mil votos

Ronaldo Martins (Republicanos): 52.216 mil votos

Mayra Pinheiro (PL): 49.269 mil votos

Caucaia

Vanderlan Alves (União): 28.360 mil votos

Naumi Amorim (PSD): 20.787 mil votos

André Fernandes (PL): 10.155 mil votos

Célio Studart (PSD): 9.459 mil votos

Eunício Oliveira (MDB): 8.699 mil votos

Juazeiro do Norte

Nelinho (MDB): 15.546 mil votos

Arnon Bezerra (PDT): 14.393 mil votos

Tarso Magno (PP): 13.156 mil votos

Yury do Paredão (PL): 7.075 mil votos

Célio Studart (PSD): 6.755 mil votos

Maracanaú

Fernanda Pessoa (União): 27.423 mil votos

André Fernandes (PL): 11.263 mil votos

Célio Studart (PSD): 9.777 mil votos

Luizianne Lins (PT): 6.850 mil votos

Ronaldo Martins (Republicanos): 6.021 mil votos

Sobral

Leônidas Cristino (PDT): 21.933 mil votos

Moses Rodrigues (União): 19.867 mil votos

Christiane Coelho (PT): 13.170 mil votos

Célio Studart (PSD): 5.662 mil votos

André Fernandes (PL): 4.054 mil votos

