'No dia em que eu for minoria, me resignarei e aceitarei', diz Cid sobre disputa no comando no PDT

Apesar da propagação de boatos de que Cid Gomes (PDT) estaria de conversas com outros partidos pensando em um desembarque, o senador deixou claro, na noite desta terça-feira (10), durante coletiva na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), que vai insistir no PDT, já que representa a "maioria" na legenda.

"Não tenho problema nenhum nem vaidade de ser presidente do partido. Pra mim, o importante é que eu me comporte solidário ao sentimento majoritário do partido", declarou minutos depois de se reunir com o presidente da Alece, deputado Evandro Leitão, e parlamentares pedetistas.

Ainda segundo Cid, a razão da insistência no partido "é um principio básico da democracia". "No dia em que eu for minoria, me resignarei e aceitarei a condição de minoria. Enquanto o meu pensamento for o pensamento da maioria do partido, eu vou lutar por ele", afirmou.

A declaração ocorre no mesmo dia em que a Justiça cearense restabeleceu o diretório do PDT, após ser desfeito pela legenda em âmbito nacional.

Na semana passada, o PDT Ceará acabou se transformando em uma comissão provisória após embates entre Cid Gomes e o deputado federal André Figueiredo pelo comando da sigla no Ceará.

Agora, Cid vai liderar a reunião do PDT marcada para o próximo dia 16 deste mês em que terá a eleição de uma nova executiva como prioridade para ser analisada pelos pedetistas.

Colaborou a repórter Luana Barros

