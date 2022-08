MPCE dá cinco dias para Funsaúde apresentar calendário de convocação dos concursados

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) encaminhou ofício para a direção da Funsaúde, nesta terça-feira (30), estabelecendo um prazo de cinco dias úteis para respostas a questionamentos feitos pela promotoria.

O primeiro ponto cobrado é que a Fundação apresente um novo calendário de convocação dos concursados. Ao todo, foram 15 mil pessoas aprovadas no certame – sendo 6 mil para as vagas ofertadas e 9 mil para cadastro de reserva –, mas apenas 322 foram chamados.

O MPCE quer também uma tabela contendo cada um dos cargos comissionados e terceirizados da estrutura da Funsaúde com a respectiva remuneração de cada um deles e a quantidade de colaboradores que atualmente ocupam esses cargos.

Em nota, a Funsaúde confirma que foi notificada da requisição do Ministério Público na tarde desta terça-feira, 30. "Enquanto isso, a equipe segue estudando a viabilidade de um calendário de convocação que não desrespeite a Lei de Responsabilidade Fiscal e que, ao mesmo tempo, não traga prejuízo assistencial aos pacientes", diz a fundação.

O documento da promotoria ocorreu após uma série de audiências públicas feitas entre MPCE, MP do Tribunal de Contas do Ceará, da Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Saúde e Funsaúde.

Há uma grande expectativa dos concursados para as convocações. O ofício do MP é uma resposta em meio à pressão e angústia dos selecionados no concurso do ano passado. Mais de 100 mil pessoas participaram da concorrência para ocupar vagas em 184 cargos.

