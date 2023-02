'Líder de governo não denuncia ninguém', diz Guimarães sobre levar Fernandes ao Conselho de Ética

O deputado federal José Guimarães (PT), que é líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, disse não saber sobre o desdobramento da promessa dele de levar o deputado federal André Fernandes (PL) ao Conselho de Ética após investigação dos atos terroristas em Brasília.

Um dia depois dos ataques nos Três Poderes, o parlamentar fez uma publicação nas redes sociais prometendo ação no parlamento contra pelo menos dez deputados federais – entre eles estava André Fernandes.

"Vamos levá-los pro Conselho de Ética e cassar o mandato deles. São fascistas e criminosos que ameaçam o estado democrático de direito", escreveu.

Vamos levá-los pro Conselho de Ética e cassar o mandato deles. São fascistas e criminosos que ameaçam o estado democrático de direito. E anexam a ordem democrática https://t.co/tTvNnx2GmB — José Guimarães (@guimaraes13PT) January 9, 2023

Um mês depois, o petista disse que não é papel dele formalizar a denúncia, e sim dos partidos. "Líder de governo não denuncia ninguém, quem denuncia são as bancadas. É a bancada do PT quem está tratando disso", afirmou ao repórter Igor Cavalcante.

Questionado também se a denúncia seria de fato formalizada, o deputado desconversou. "Não sei, é a bancada do PT quem está cuidando".

Investigação

André Fernandes é investigado no Supremo Tribunal Federal (STF) por estimular atos golpistas presenciados no dia 8 de janeiro em Brasília.

Militantes antidemocráticos pediam intervenção militar enquanto depredavam o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF.

O deputado cearense passou a ser investigado no fim de janeiro, após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do (STF), que atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Fernandes é suspeito dos crimes de “terrorismo, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime”.

O cearense publicou, na sexta-feira (6), antevéspera dos atos golpistas, vídeo e comentário no Twitter afirmando que no fim de semana ocorreria o primeiro ato contra o governo Lula.

Depois da invasão, ele postou foto da porta do gabinete do ministro Alexandre de Moraes vandalizada pelos terroristas com a legenda: “quem rir vai preso”.

Deputado nega incitação

Em contato com o Diário do Nordeste logo após as primeiras denúncias de participação nos eventos, André negou que tenha incitado os atos na Capital Federal.

“Não tinha como adivinhar a tragédia que iria acontecer. Não participei do ato, não estive em Brasília sequer, não incentivei e ainda fui um dos primeiros a repudiar os atos de vandalismo”, escreveu André Fernandes.

Colaborou o repórter Igor Cavalcante

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil