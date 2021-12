Irmã de Cid e Ciro, Lia Gomes deixa cargo na Secretaria de Proteção Social para disputar eleições

Secretária Executiva de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos da Secretaria de Proteção Social, Lia Ferreira Gomes fará seu último dia de trabalho na gestão nesta sexta-feira (31). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa.

O governador Camilo Santana (PT) avisou aos secretários que serão candidatos na eleição de outubro de 2022 que devem entregar os cargos até o último dia de dezembro.

Lia deve tentar novamente uma vaga de deputada estadual. A única irmã dos Ferreira Gomes foi candidata pelo PDT em 2018, mas obteve apenas 6.598 votos e ficou na suplência.

Médica, Lia tem pós-graduação em medicina estética e dermatologia. Entre 2016 e 2017 foi assessora especial da Prefeitura Municipal de Fortaleza e, entre 2017 e 2018, esteve à frente da Coordenação Especial de Participação e Controle Social.

A secretária tenta ocupar vaga deixada pelo irmão Ivo Gomes na Assembleia Legislativa, desde que assumiu a prefeitura de Sobral na eleição de 2016.

De saída

Quem também deixou o cargo depois de quase quatro anos na função foi o ex-secretário de Desenvolvimento Agrário, De Assis Diniz. Assim como Lia, deve tentar ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa pelo PT.

Expectativa

Outros nomes também são aguardados para anunciar a saída do governo. Entre eles está o do secretário de Ciência e Tecnologia, Inácio Arruda; do secretário de Cidades, Zezinho Albuquerque; e do secretário de Planejamento e Gestão, Mauro Filho.

