Ex-prefeitos cearenses tentarão vaga no Legislativo nas eleições de outubro; saiba quem são

Prefeitos de municípios cearenses que deixaram os cargos no fim de 2020 voltam à cena política na tentativa de conquistar uma cadeira no Legislativo.

São pelo menos cinco ex-gestores que deverão se arriscar nas urnas mais uma vez. Eles apostam nas vagas de deputado estadual e federal.

Derrotado na disputa pela reeleição em 2020, o ex-prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), tentará vaga na Câmara dos Deputados.

Naumi fará dobradinha eleitoral com a esposa, Érika Amorim (PSD), que é deputada estadual e tentará reeleição para o mesmo posto.

Prefeito de São Gonçalo do Amarante em duas oportunidades, Cláudio Pinho (PDT) se desincompatibilizou do cargo que tinha na prefeitura de Fortaleza para preparar a candidatura. O pedetista quer concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa.

O grupo político do ex-prefeito foi derrotado pela oposição liderada pelo prefeito Marcelão (Pros), em 2020. Cláudio Pinho é a principal liderança aliada ao governador Camilo Santana no município.

Também da base aliada do governador Camilo Santana (PT), o ex-prefeito de Cedro, Nilson Diniz (PDT), é pré-candidato a uma das 22 vagas de deputado federal.

Diniz governou a cidade por três mandatos e agora tenta uma cadeira em Brasília. O ex-prefeito é ligado à pauta municipalista em Brasília e atua como consultor da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece).

Oposição

Pela oposição, pelo menos dois ex-prefeitos se preparam para disputar assentos na Assembleia Legislativa.

Firmo Camurça, que se filiou ao União Brasil neste mês de março, tentará uma vaga de deputado estadual.

Prefeito de Maracanaú por duas vezes, o ex-gestor é apadrinhado pelo atual prefeito da cidade, Roberto Pessoa, e sairá em dobradinha com a deputada estadual Fernanda Pessoa, que tentará cadeira na Câmara dos Deputados.

Derrotado na tentativa de reeleição na prefeitura de Barbalha, em 2020, Argemiro Sampaio (União Brasil) vai buscar espaço na Assembleia Legislativa.

No grupo liderado pelo pré-candidato ao Governo do Estado, Capitão Wagner (União Brasil), o ex-gestor tenta reforçar as fileiras da oposição ao grupo de Cid e Ciro no Estado.