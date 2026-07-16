'Eunício é de grupo' e tem a reeleição do governador Elmano como prioridade, diz Danniel Oliveira

O deputado estadual Danniel Oliveira, presidente do MDB em Fortaleza, afirmou à coluna, nesta quinta-feira (16), que o deputado federal Eunício Oliveira (MDB) é "de grupo" e que vai trabalhar pela reeleição do governador Elmano de Freitas (PT).

"Nada é mais importante. Eunício é de grupo, vai fazer de tudo para que a chapa do governador Elmano seja eleita porque ele acredita e confia. Eunício hoje é um amigo do Camilo, é um camilista", disse o dirigente.

A fala do deputado estadual, que é sobrinho do ex-senador, ocorre logo após críticas de Eunício ao senador Cid Gomes (PSB), que foi anunciado na chapa do governador Elmano na última terça-feira (14).

Danniel diz ainda que o partido está disposto a dialogar sobre o lugar que deve ocupar na chapa, inclusive aceita conversar sobre manter a indicação da vice-governadoria.

"Nada mais natural que a permanência (na vice). Se for o caso, para fortalecer a chapa, tenho certeza que ele (Eunício) permanece indicando em troca de qualquer coisa porque o processo dele não é pessoal", afirma.

Recondução à Câmara?

A coluna apurou ainda que o deputado federal Eunício Oliveira não pretende criar divergências na base do governador Elmano, inclusive considerando a possibilidade de concorrer à reeleição à Câmara dos Deputados.