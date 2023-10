'Eu não tenho mais o compromisso com o André', diz Cid sobre eleição do PDT em dezembro

O senador Cid Gomes (PDT) disse que não tem mais compromisso com o deputado federal André Figueiredo (PDT) quando o assunto é eleição para o comando do PDT Ceará no fim do ano de 2023.

Em entrevista à live PontoPoder, nesta sexta-feira (20), o parlamentar declarou que não há mais a intenção de apoiar o correligionário para o próximo mandato por conta do "rompimento" de um "compromisso" da parte do ex-presidente do PDT Ceará.

"Eu não tenho mais o compromisso com o André, ele rompeu um compromisso", disse Cid.

A postura do presidente do PDT Ceará abre margem para uma nova candidatura para a direção da sigla daqui a dois meses. Muito embora não queira antecipar os fatos, o assunto já foi comentado inclusive por aliados do senador.

A expectativa é que Cid se mantenha no comando da legenda durante o processo eleitoral de 2024, quando as definições nos municípios são feitas pelas instâncias partidárias.

'Rompimento'

O "acordo" citado por Cid foi uma negociação anunciada à imprensa em julho deste ano em que o senador ficaria no comando do PDT até dezembro, enquanto André Figueiredo entraria de licença por esse período.

Ao fim do mandato, o ex-governador apoiaria Figueiredo para um novo mandato à frente do PDT Ceará. André, que está como presidente interino do PDT nacional, antecipou a licença retirando Cid da presidência da sigla após divergências públicas.

A partir daí, surge uma disputa discursiva e jurídica pela presidência da legenda no Ceará. Agora, Cid reforça que não há mais acordo para ser cumprido.

"(O acordo) não foi desfeito por mim, ele foi desfeito pelo André", comentou durante entrevista.

