Eleito na oposição e cabo eleitoral de Capitão Wagner: o que levaria Professor Marcelão ao PT?

Eleito prefeito de São Gonçalo do Amarante pelo Pros em 2020 – no grupo de oposição ao então governador Camilo Santana (PT) – o Professor Marcelão, como é conhecido, pode estar prestes a dar uma reviravolta partidária e se filiar ao PT. Ainda no ano passado, o gestor fez campanha para Capitão Wagner (União) na disputa pelo Governo do Estado.

As conversas para a filiação estariam avançadas. Quem diz é o presidente do partido no Estado, Antônio Filho, o Conin. Ele conversou com a coluna e pontuou o que pode levar o prefeito a entrar nas fileiras petistas.

As razões

O dirigente petista explica que o prefeito de São Gonçalo tem implementado "políticas ao modo petista de governar";

A realidade local se impõe. A disputa com o deputado estadual Cláudio Pinho (PDT) estaria levando o prefeito para o ninho da esquerda em busca do apoio do governador;

O prefeito, segundo Conin, "é um professor, vem da educação, tem perfil do trabalhador da educação". Fato que não traria estranhamentos à ala da esquerda.

O prefeito não tem comentado o assunto publicamente.

Filiações

O partido, de acordo com o dirigente, tem conversado com prefeitos que têm o desejo de ingressar na sigla do governador.

O último que concretizou a filiação foi o prefeito de Cascavel, Tiago Ribeiro. O evento ocorreu na sexta-feira (26).

Legenda: Gestor deixou o Cidadania e se filiou ao PT na última sexta-feira (26) Foto: Reprodução/Instagram

Em conversa com a coluna, o gestor afirmou que o movimento "natural" faz parte da estratégia de reforçar a base aliada de Elmano no Estado.

O prefeito citou a parceria que tem com o Palácio da Abolição desde a época em que Camilo era governador do Estado, e que agora segue com Elmano.

