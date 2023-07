Domingos Filho é escalado pelo PSD para presidir a Funasa: 'à disposição'

Ex-vice-governador do Ceará, Domingos Filho foi indicado pelo PSD para presidir a Fundação Nacional de Saúde (Funasa). O comando do órgão é disputado também pelo PP.

A informação foi confirmada pelo próprio dirigente à coluna, neste sábado (29).

"O presidente nacional do partido (Gilberto Kassab) pediu a mim autorização para poder colocar o meu nome em função da nossa trajetória de experiência de gestão, e como uma possibilidade de o partido disputar esse espaço", afirmou.

A escalação do nome do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) faz parte de um movimento de conquista de espaços no segundo escalão dos cargos federais que começam a ser negociados com partidos aliados.

O PSD, que já integra o governo desde o início do ano, disputa cargos com os partidos do Centrão que estão chegando na base governista.

"Em função de um chamamento desse pelo presidente Kassab e pela bancada de deputados federais na Câmara, nós colocamos o nome à disposição para avaliação", disse.

