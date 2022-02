Cotado para o União Brasil, Nelinho Freitas fecha com MDB

O deputado estadual Nelinho Freitas está deixando o PSDB e embarcando no MDB. Pré-candidato a deputado federal, o parlamentar chegou a negociar com o União Brasil e o PSD.

Nos bastidores, chegou a circular a informação que o deputado teria fechado com o União Brasil – fato que não se confirmou.

A mudança deverá ser feita no período da janela partidária, que começa na semana que vem. Nelinho foi candidato a prefeito de Juazeiro do Norte, conquistando 25.114 votos.

Em contato com a coluna, o ex-senador Eunício Oliveira comemorou a filiação do novo integrante. De acordo com o dirigente, a expectativa é que o partido faça ao menos quatro deputados federais.