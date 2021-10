Contra Ciro Gomes, Capitão Wagner defende Dilma Rousseff e Luizianne Lins

Em meio à troca de farpas nas redes sociais entre Ciro Gomes (PDT) e Dilma Rousseff (PT), o deputado federal Capitão Wagner (Pros) resolveu entrar na polêmica para criticar o desafeto político.

Em uma única mensagem, o parlamentar, que é próximo ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), defendeu Dilma Rousseff e Luizianne Lins (PT). "Mais respeito com as mulheres", escreveu.

Eles sempre agem assim: @cirogomes faz com @dilmabr o mesmo que o @sartoprefeito12 fez com a @LuizianneLinsPT .Se aliam, sugam o que podem da gestão e depois tratam dessa forma. Mais respeito com as mulheres! pic.twitter.com/1nHK9fMFvc