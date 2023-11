Com carta de anuência aprovada, deputados do PDT acionarão a Justiça individualmente, diz Cid

Assim como o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT), ajuizou o pedido de desfiliação do partido para ter a garantia de que não perderá o mandato, outros parlamentares que receberam carta de anuência nesta quarta-feira (8), em reunião do diretório estadual, também ingressão formalmente na Justiça.

A informação é do senador Cid Gomes (PDT), que voltou a afirmar, logo após a reunião da legenda, que "há razões de sobra para dar a carta de anuência" aos parlamentares do partido que estariam sendo "perseguidos".

Cid Gomes Senador da República De posse da carta de anuência e munidos de informações comprovando a perseguição que membros têm sofrido, a maioria do diretório estadual, que nós ingressaremos na Justiça, individualmente, demonstrando as razões e pedindo que a Justiça afirme o que é o nosso entendimento, de que estamos sendo perseguidos

Ações judiciais

O pedido de Evandro Leitão ainda está sendo resolvido em âmbito judicial, embora o pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) tenha decidido, em outubro deste ano, pela autorização da desfiliação do presidente da Alece sem perder o mandato.

O PDT Nacional já anunciou que continuará questionando o mandato do parlamentar pelas vias judiciais.

É muito provável que o roteiro que envolve a saída de Evandro do partido se repita com os outros 13 nomes que pediram para sair da sigla.

A coluna procurou o presidente da legenda no País, deputado André Figueiredo, e aguarda retorno.

