Ciro Gomes desfila em carro por Sobral sem Cid e Ivo, no berço político da família

Em agenda pelo Ceará no penúltimo dia de campanha, o presidenciável Ciro Gomes (PDT) desfilou em um carro durante carreata em Sobral, nesta sexta-feira (30), sem a presença dos irmãos Cid e Ivo Gomes. Ao lado do ex-governador, estava o candidato ao Palácio da Abolição, Roberto Cláudio (PDT).

Tanto o prefeito Ivo quanto o senador Cid não declararam apoio a Roberto Cláudio na eleição para governador. Aliado a isso, os irmãos de Ciro ainda anunciaram apoio a Camilo Santana (PT), que é candidato ao Senado. O petista patrocina a candidatura de Elmano de Freitas (PT) à sucessão de Izolda Cela (sem partido).

Ao repórter Felipe Azevedo, poucos minutos antes do ato, Ciro chamou o ex-governador de "o maior traíra da história do Ceará". A declaração expõe o racha interno na família no contexto da disputa local.

Enquanto Ciro faz críticas ao petista, Cid e Ivo promoveram adesivaço e caminharam pelas ruas de Sobral em campanha pela eleição de Camilo ao Senado, na semana passada.

Cid, que entrou na campanha pedindo votos para o irmão, já havia declarado que não entraria na disputa local no primeiro turno. O ex-governador nutre esperanças de reaproximar PT e PDT em um eventual segundo turno contra Capitão Wagner (União).

