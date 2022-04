Camilo rebate Capitão Wagner: "quem esse senhor chama de 'poste' não faz motim, nem apoia Bolsonaro"

O ex-governador Camilo Santana (PT) subiu o tom nas redes sociais, neste sábado (30), e rebateu fala do pré-candidato ao Governo do Ceará, Capitão Wagner (UB), que chamou o candidato governista de "poste" durante evento do partido em Sobral.

"Tem um grupo que está há 36 anos no poder. Há uma grande briga interna pra decidir quem vai ser o poste. (...) Não estão preocupados em colocar o mais preparado não, é quem vai obedecer", disse o deputado durante o evento.

Nas redes sociais, Camilo respondeu o deputado.

Ótimo para o Ceará que quem esse senhor chama de “poste” não faz motim, nem apoia Bolsonaro, suas especialidades. Fascistas e arrogantes terão a resposta do povo nas urnas. pic.twitter.com/4YdnbHVL3w — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) April 30, 2022

Sucessão

Capitão Wagner (UB) iniciou uma série de encontros regionais do União Brasil, em Sobral, neste sábado. A expectativa é que o partido filie novas lideranças e fortaleça a candidatura de oposição ao governo estadual.

Enquanto isso, o PDT ainda segue nas conversas internas sobre quem vai ser o candidato oficial do grupo. Na corrida, disputam a governadora Izolda Cela, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, o deputado federal Mauro Filho e o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, estão na disputa pela indicação.