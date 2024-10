Apesar de neutralidade de Sarto, eleitor dele ainda tem dúvida sobre apoio no 2º turno

Derrotado no primeiro turno das eleições em Fortaleza, o prefeito José Sarto (PDT) preferiu não se posicionar sobre apoios entre as duas candidaturas que chegaram ao segundo turno: André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).

A informação de neutralidade do gestor, no entanto, ainda não está clara para os eleitores do pedetista. Primeira rodada da pesquisa Quaest no segundo turno, divulgada nessa sexta-feira (18), aponta dúvidas desse eleitor sobre o rumo adotado pelo prefeito de Fortaleza.

Entre os eleitores do pedetista, 24% acreditam que ele está apoiando André Fernandes (PL), enquanto 25% acham que o apoio do gestor é para Evandro Leitão (PT).

Outros 22% apontam a neutralidade do prefeito e outros 29% não souberam opinar sobre a questão.

Embora o prefeito não tenha se posicionado, aliados dele na Câmara Municipal, além do ex-prefeito Roberto Cláudio, declararam voto na candidatura do PL no segundo turno.

Pesquisa Quaest

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.

O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu 900 pessoas. A pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 17 de outubro, com eleitores com 16 anos ou mais na cidade de Fortaleza. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

Pelo que ouviu falar, quem Sarto vai apoiar no 2º turno?

Votou em José Sarto (PDT) (Margem de erro = 12 PP)

André Fernandes (PL): 24%

Evandro Leitão (PT): 25%

Não vai apoiar nenhum dos dois: 22%

Não sabe/não respondeu: 29%

A pesquisa, contratada pela TV Verdes Mares, foi realizada pelo instituto Quaest e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE-01540/2024. Os 900 eleitores foram ouvidos de forma presencial em bairros da capital cearense.

