Veja o desempenho do Ceará nesta Série B quando fez dois jogos seguidos fora de casa

O Ceará terá um grande desafio nas duas próximas rodadas da Série B do Brasileiro: atuar fora de casa seguidamente, contra Ituano, no dia 19 e Santos no dia 22. A tabela da Série B geralmente reserva este tipo de sequência, que para o Vovô, é um desafio de logística e também de desempenho.

O Alvinegro, em 6º com 48 pontos, precisará necessariamente pontuar fora de casa se quiser continuar sonhando com o acesso para a Série A restando 7 rodadas.

Conquistar pelo menos 3 pontos nos dois jogos que terá, deixará o Vovô ainda na briga pelo acesso

A tarefa não será fácil, com o Vovô precisando melhorar muito o aproveitamento dele nestes blocos de 2 jogos fora.

Na atual edição da Série B, o Vovô fez 3 séries de duas partidas seguidas fora de casa. E o aproveitamento não é bom: de apenas 16,6%.O Vovô venceu um jogo e perdeu os outros cinco.

Legenda: O Ceará não tem conseguido bons resultados quando faz dois jogos seguidos fora de casa nesta Série B Foto: Gabriel Silva/CearaSC

Assim, com a 10º campanha geral como visitante - são 15 jogos, com 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, o Vovô precisará melhorar muito o desempenho para lutar pelo acesso. Pelas contas, o Vovô precisa de 5 vitórias em 7 jogos, sendo que 3 jogos serão em casa - o Vovô é o 2º melhor mandante - e 4 fora. Ou seja, o time precisará buscar duas vitória fora para subir.

Relembre a série de jogos fora do Vovô:

Nas rodadas 9 e 10 da Série B, o Vozão saiu para dois jogos fora, ainda com o técnico Vagner Mancini. E perdeu os dois, para Vila Nova (3x2) e Brusque (1x0).

A segunda série de jogos fora de casa acontece na rodadas 15 e 16, já com Léo Condé no comando. No primeiro jogo, perdeu para o Paysandu por 2 a 1, mas se recuperou, vencendo o Avaí por 1 a 0.

A última série de dois jogos fora de casa foi recente pelas rodadas 26 e 27, e amarga para o Ceará: duas derrotas. O Vovô perdeu para a Chapecoense por 2 a 1, e dias depois foi batido pelo Coritiba por 3 a 1.